Alitalia: Codici, chiediamo un incontro con il Mise per fare chiarezza su caos azienda

(FERPRESS) – Roma, 7 OTT – Un incontro per fare chiarezza. È quanto chiede l’associazione Codici, che ha deciso di rivolgersi al Ministero dello Sviluppo Economico per la questione Alitalia. “In questi ultimi giorni l’attenzione generale è stata calamitata dal futuro dei lavoratori – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e lo comprendiamo benissimo, considerando il delicatissimo quadro generale sul fronte occupazionale. Al tempo stesso, in qualità di associazione impegnata nella tutela dei diritti dei consumatori non possiamo trascurare le conseguenze del passaggio da Alitalia a Ita per i passeggeri. Ci riferiamo ai voucher scaduti, ai rimborsi, ai programmi fedeltà, tutte questioni su cui gli utenti non riescono ad ottenere informazioni e chiarimenti dalla compagnia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 7/10/2021 h 10:54 - Riproduzione riservata