Alitalia: Cantone (M5S), intollerabile discriminazione UE, Governo si faccia sentire

(FERPRESS) – Roma, 7 APR – “L’atteggiamento della Commissione europea sulla vicenda Alitalia non può essere né quello dell’Europa cinica, che guarda solo ai numeri, né quello di un’Europa che tratti la compagnia aerea italiana diversamente da quella francese o quella tedesca”. Lo afferma Luciano Cantone, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti, a margine del question time in commissione sul piano industriale della newco Italia Trasporto Aereo Spa (Ita).

Pubblicato da COM il: 7/4/2021 h 16:09