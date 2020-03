Alitalia: Barbagallo e Tarlazzi (Uilt), bene incontro con il Governo ma con riserva

(FERPRESS) – Roma, 23 MAR – “Positiva la volontà espressa oggi dal Governo di costituire una compagnia aerea di bandiera di proprietà dello Stato e la previsione di aprire alla partecipazione nel board delle rappresentanze dei lavoratori, così come Uiltrasporti aveva già chiesto da tempo”. A dichiararlo il Segretario Generale della Uil, Carmelo Barbagallo, e il Segretario Generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, che proseguono:

“E’ apprezzabile l’impegno assunto oggi di ridefinire le norme che regolano la concorrenza nel settore e le tariffe aeroportuali, perché urgono risposte alle imprese italiane e ai lavoratori di tutte compagnie aeree e dell’intera filiera del Trasporto Aereo.

“Il nostro giudizio rimane sospeso su quanto non si è discusso oggi e che deve necessariamente essere oggetto di confronto sin dai prossimi giorni, sulle modalità di nascita della newco e sul suo perimetro, sull’organico dei lavoratori, sulla dimensione della flotta e sui progetti di crescita che si devono mettere necessariamente in campo in previsione della ripartenza del mercato – aggiungono i due segretari Uil.

“Infine chiediamo l’immediata risoluzione del blocco al Ministero del Lavoro della Cigs Alitalia, che da ottobre 2019 ha ingiustamente penalizzato migliaia di lavoratori, e l’immediata ulteriore alimentazione del fondo di solidarietà del trasporto aereo, che al momento non è sufficiente a reggere l’impatto di quel che sta succedendo.

“il trasporto aereo come è stato ribadito anche oggi dai Ministri, è strategico per il Paese ed è per questo indispensabile una tempestiva ripresa del confronto iniziato oggi”.

