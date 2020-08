Alitalia-Airport Handling: Filt Cgil Fit Cisl Uilt Uil Lombardia, trasporto aereo non può diventare un gioco a somma zero

(FERPRESS) – Roma, 3 AGO – Dal 1 agosto Alitalia ha deciso di mettere in discussione il contratto commerciale per la parte impiegatizia di servizi a terra con Airport Handling (AH) nella gestione dei propri voli sull’aeroporto di Linate, mettendo di fatto a rischio il posto di lavoro della gran parte dei circa 500 lavoratori di AH, con tutte le conseguenze occupazionali e sociali che potrebbero impattare nel momento storico più difficile, dentro la crisi legata alla pandemia da Covid.

