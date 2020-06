Alis: trasporto passeggeri da/per Sardegna consentito ad un solo operatore. Di Caterina, è inaccettabile.

(FERPRESS) – Roma, 3 GIU – “Il trasporto passeggeri da e per la Sardegna consentito ad un solo operatore marittimo. Inaccettabile che venga consentita una simile violazione della libera concorrenza a vantaggio di CIN-Tirrenia e a danno dei passeggeri e di tutte le altre compagnie marittime”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it