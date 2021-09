ALIS: siamo con il Governo nelle scelte del Green Pass come strumento di libertà e sicurezza

(FERPRESS) – Roma, 24 SET – “In questa delicata fase in cui l’economia nazionale e l’intero Paese avvertono una profonda voglia e un grande bisogno di ripartire e di tornare a vivere una sensazione di normalità, riteniamo che l’estensione del Green Pass voluta dal Governo sia una misura necessaria e di buon senso. Condividiamo infatti le parole del Presidente del Consiglio Prof. Mario Draghi, che ha definito il Green Pass come uno strumento di libertà e sicurezza per difendere i cittadini e i lavoratori e tenere aperte anche le attività economiche”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 24/9/2021 h 16:07 - Riproduzione riservata