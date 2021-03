Alis: modernizzazione, semplificazione e innovazione nel settore logistica al centro del PNRR

(FERPRESS) – Roma, 31 MAR – “Ancora una volta, il nostro Consiglio direttivo ha rappresentato un importante momento di condivisione e di scambio di idee e proposte per il settore del trasporto e della logistica, favorito dal dialogo diretto tra pubblico e privato che ALIS da sempre promuove e che oggi è stato autorevolmente rappresentato dai nostri ospiti, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata e il Presidente di UIR-Unione Interporti Riuniti Matteo Gasparato, i quali hanno evidenziato il grande bisogno di una rete infrastrutturale moderna, sostenibile ed efficiente nonché di un sistema amministrativo semplificato e sempre più digitalizzato”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it