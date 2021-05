ALIS incontra presidente ART. Grimaldi, condividiamo impegno ART per un sistema di trasporti sempre più orientato alla sostenibilità

(FERPRESS) – Roma, 13 MAG – “L’incontro con il Presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti Nicola Zaccheo ha rappresentato per la nostra Associazione un importante e positivo momento di confronto sull’intero settore del trasporto e della logistica. ALIS, in particolare, condivide l’impegno promosso dall’ART per incentivare un sistema di trasporti e mobilità sempre più orientato alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 13/5/2021 h 14:54 - Riproduzione riservata