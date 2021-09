ALIS: Guido Grimaldi incontra Presidente nazionale Coldiretti. Emerso ruolo chiave di trasporto e logistica nell’agro-alimentare

(FERPRESS) – Roma, 30 SET – “L’incontro con il Presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini è per ALIS motivo di orgoglio e soddisfazione, poiché testimonia quanto la nostra Associazione continui a fare sistema non solo nel comparto del trasporto e della logistica ma, in senso ancora più ampio, come raccordo tra industria, produzione e commercializzazione di ogni tipo di bene e, nello specifico, della filiera agroalimentare”.

Così il Presidente di ALIS Guido Grimaldi ha commentato l’incontro, tenutosi a Roma presso la sede nazionale dell’Associazione, con il Presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini.

Pubblicato da COM il: 30/9/2021 h 13:56 - Riproduzione riservata