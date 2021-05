ALIS e Università Tuscia insieme per promuovere formazione, trasferimento tecnologico, sostegno imprenditorialità

(FERPRESS) – Roma, 7 MAG – “Con orgoglio annunciamo l’adesione dell’Università degli Studi della Tuscia come socio onorario di ALIS, a testimonianza del comune e profondo interesse che ci lega sui temi della formazione giovanile, della ricerca scientifica, del trasferimento tecnologico, del sostegno all’imprenditorialità, della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nonché dei principi dell’economia circolare”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it