ALIS: Di Caterina, ringraziamento per senso di responsabilità mostrato dalle sigle sindacali e dai lavoratori dei porti

(FERPRESS) – Roma, 17 DIC – “Siamo molto soddisfatti per la sospensione dello sciopero dei lavoratori portuali ufficialmente comunicata dalle sigle sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI che, dopo un lungo confronto, sono giunti a questa decisione da noi auspicata anche pubblicamente già nei giorni scorsi”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it