Alis: contrari allo sciopero dell’autotrasporto in Sicilia. Di Caterina, strumentale e dannoso

(FERPRESS) – Roma, 9 FEB – “Abbiamo più volte evidenziato come, durante tutta la fase emergenziale da Covid-19, il popolo del trasporto e della logistica abbia svolto un ruolo essenziale e fondamentale per l’intero Paese e per le famiglie italiane. Abbiamo dimostrato come le aziende associate ad ALIS abbiano garantito durante il lockdown, e stiano continuando a garantire oggi, la continuità di tutti i servizi e l’approvvigionamento delle isole, per i beni di prima necessità, medicinali, apparati sanitari, ecc.. Come Associazione fortemente rappresentativa dell’intero settore, esprimiamo la nostra ferma contrarietà, così come annunciato anche da altre associazioni di categoria, allo sciopero proclamato in Sicilia da alcune sigle minori e locali che, quindi, rappresentano solo una piccola parte dell’autotrasporto siciliano”.

Pubblicato da COM il: 9/2/2021 h 10:14 - Riproduzione riservata