ALIS: audizione alla Camera. Di Caterina, osservazioni su criticità del DL Rilancio e su sua scarsa attenzione al popolo del trasporto

(FERPRESS) – Roma, 11 GIU – “Il DL Rilancio è stato approvato dal Governo come atto strategico volto a ricoprire un ruolo fondamentale ai fini della ripartenza del Paese. Oggi ALIS ha avuto l’opportunità di essere audita in Commissione Trasporti della Camera dei Deputati proprio nell’esame del disegno di legge di conversione del provvedimento, potendo esprimere in sede parlamentare le proprie osservazioni soprattutto in riferimento ai numerosi elementi critici, in particolare la scarsa attenzione verso un comparto essenziale per la ripresa dell’intero Paese, come è appunto quello del trasporto e della logistica, nonché le insufficienti misure rivolte alle grandi imprese”.

11/6/2020 h 14:13