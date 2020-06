ALIS: aderisce ad accordo con Abi estendere le moratorie bancarie anche a imprese di maggiori dimensioni

(FERPRESS) – Roma, 4 GIU – “ALIS ha aderito all’accordo per il Credito 2019 che ABI ha sottoscritto con le Associazioni di rappresentanza delle imprese al fine di estendere le moratorie bancarie anche in favore delle imprese di maggiori dimensioni che autocertifichino di essere state danneggiate dal Coronavirus”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it