Alimentazione dei bus con miscele metano-idrogeno: TUA avvia un progetto di ricerca con Università dell’Aquila e CNR-STEMS Napoli

(FERPRESS) – Pescara, 25 GIU – E’ stato sottoscritto oggi dal Presidente della TUA, Gianfranco Giuliante, e dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Prof. Dott. Edoardo Alesse, un accordo per un progetto di ricerca strategico che riguarda l’alimentazione degli autobus dell’azienda di trasporti della Regione Abruzzo con miscele metano-idrogeno. A questa importante fase di studio prenderà parte come partner strategico anche l’Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e la Mobilità Sostenibili del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR-STEMS di Napoli che ha, a sua volta, firmato un’apposita convenzione con TUA.

25/6/2021