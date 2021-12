Alfreider: bene nuovo collegamento Bolzano-Napoli, un’offerta ferroviaria sempre più attraente per Alto Adige

(FERPRESS) – Bolzano, 2 DIC – La società per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha annunciato oggi le novità dell’orario invernale 2021/22 per l’Alto Adige e il Trentino. A partire dal 12 dicembre ci sarà un nuovo collegamento diretto da Bolzano a Napoli, con partenza alle 07:30 da Napoli e arrivo alle 13:48 a Bolzano e partenza alle 15:12 a Bolzano e arrivo alle 21:33 a Napoli.

