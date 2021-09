Alessandra Astolfi (IBE IEG) : IBE hub decisivo per il comparto. Si parlerà di sostenibilità, sicurezza e innovazione di settore

(FERPRESS) – Roma, 16 SET – Il 29 e 30 settembre, nella cornice esclusiva del World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico, torna IBE Driving Experience, la seconda edizione dell’appuntamento esperienziale firmato Italian Exhibition Group e dedicato alla bus travel industry. Un’occasione imperdibile e innovativa per il settore del trasporto passeggeri a lunga percorrenza pubblico e privato, per due giorni in presenza e in tutta sicurezza fra test di guida su pista e occasioni di aggiornamento formativo. Ne parliamo con Alessandra Astolfi, Group Exhibition Manager Green & Technology Division di IEG.

Astolfi, una edizione post-Covid in un momento di ripartenza dell’economia, e soprattutto dei trasporti. Come sono andate le prenotazioni di spazi da parte dei produttori?

Con IBE Driving Experience torna un format che già nella prima edizione datata 2019 ha saputo convincere i protagonisti del trasporto passeggeri pubblico e privato a lunga percorrenza con momenti decisivi di formazione e aggiornamento. Un evento esperienziale strutturato su contenuti che hanno saputo intercettare i bisogni dell’industry, sia sul lato pratico con una Driving Experience esclusiva, sia sul lato teorico grazie a un intenso programma di incontri e convegni promosso grazie al supporto delle associazioni e dei protagonisti di settore. Un evento che si è rivelato un hub decisivo e innovativo per il comparto, che ha portato a una fidelizzazione che nel 2021 si riflette nella conferma della presenza di player globali di settore tra cui Iveco, Daimler Buses Italia, Italscania, Isuzu, ZF, Voith, Sermec, Prometeon, Marangoni, Enel X, iConnecty, MAIOR protagonisti dell’area espositiva collocata all’interno dei box di uno dei palcoscenici più importanti ed esclusivi del motorsport mondiale.

Il segmento del TPL è in forte fermento: finanziamenti importanti, gare lanciate da Consip per le diverse tipologie di autobus (elettrici, ibridi e diesel) stimolano il mercato, ma i produttori di questi mezzi in fondo non sono molti, si contano sulle dita di una mano…

Come detto, l’edizione 2021 di IBE Driving Experience ha ricevuto conferma della presenza degli attori produttivi di riferimento per il settore, che presidiano più livelli di filiera. Dalle case costruttrici ai produttori di componentistica, coinvolgendo le punte di eccellenza della produzione di sistemi più avanzati per lo sviluppo della mobilità sostenibile. Un appuntamento utile a mettere in luce proprio il fermento del segmento del TPL con un calendario di incontri che mettono al centro i temi della sostenibilità, della sicurezza e dell’innovazione di settore, ma anche grazie ai programmi e workshop promossi direttamente dalle aziende espositrici, a testimonianza del presidio e dell’impegno attivo dei maggiori player del comparto nel tracciare la rotta verso il futuro della mobilità.

