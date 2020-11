Albastar posticipa i collegamenti di continuità territoriale da Trapani Birgi per Brindisi, Napoli, Parma

(FERPRESS) – Roma, 2 NOV – Albastar informa di aver ricevuto dall’ Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) la comunicazione che prevede l’inizio posticipato al 1 dicembre 2020 dei collegamenti onerati da Trapani Birgi per Brindisi, Napoli, Parma, a seguito di quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30.10.2020 relativamente all’inizio delle operazioni sui collegamenti onerati – nelle more del perfezionamento di apposito decreto ministeriale di modifica della durata del periodo da tre anni a due anni e undici mesi a partire dal 1 dicembre 2020.

Pubblicato da COM il: 2/11/2020 h 12:48 - Riproduzione riservata