Albastar: accordo con la società di gestione aeroportuale spagnola AENA per esercitazioni di sicurezza

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR – Albastar S.A. è lieta di annunciare di aver firmato un accordo con AENA, la maggiore società di gestione aeroportuale spagnola, che prevede il coinvolgimento del vettore nelle esercitazioni di sicurezza propedeutiche alla corretta gestione di eventi e atti imprevisti, in distinti e vari aeroporti spagnoli. In più occasioni, l’Agenzia Spagnola per la Sicurezza Aerea (AESA) ha richiesto la collaborazione della compagnia aerea spagnola in vari aeroporti del network di AENA, per lo svolgimento di alcune simulazioni mirate alle procedure da adottare in caso di eventi esterni illeciti, come un dirottamento.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 24/3/2021 h 12:03 - Riproduzione riservata