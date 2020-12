Al via tavolo tra associazioni cargo aereo e logistica farmaceutica su vaccini COVID-19

(FERPRESS) – Roma, 16 DIC – Trasporto aereo e logistica del pharma uniscono le forze per organizzare al meglio la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei vaccini anti-Covd19 e si mettono a disposizione di Governo, Commissario straordinario e autorità competenti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it