Al via la XVI edizione degli eventi dinamici di Formula SAE Italy dopo un anno di fermo

(FERPRESS) – Varano de’ Melegari, 12 OTT – Si sono ufficialmente aperti ieri, con la cerimonia inaugurale delle 19.30 sulla pista dell’Autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari (Parma), gli eventi dinamici della XVI edizione di Formula SAE Italy, competizione tecnico-sportiva internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo, organizzata da ANFIA.

