Al via la rivoluzione di Hive: Torino si tinge di giallo fluo con il servizio di monopattini elettrici in sharing

(FERPRESS) – Torino, 8 GEN – Dopo Portogallo, Austria, Grecia e Polonia, Hive fa oggi il suo sbarco in Italia, dove ha scelto Torino come prima città italiana in cui avviare il proprio servizio di monopattini elettrici in condivisione. Da oggi dunque inizieranno a vedersi per le strade torinesi i primi monopattini di Hive, che entro i prossimi giorni raggiungeranno quota 500 unità. E per festeggiare il lancio nella prima città italiana, Hive offrirà lo sblocco gratuito della prima corsa effettuata a Torino. Sarà sufficiente inserire il codice promozionale CIAOTORINO in fase di registrazione.

8/1/2020