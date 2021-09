Al via la III edizione di Italian Port Days: la rassegna nazionale di Assoporti partirà venerdì 10 settembre

(FERPRESS) – Roma, 9 SET – Partirà venerdì 10 settembre, nei porti italiani, l’iniziativa Italian Port Days – Opening port life and culture to people, che vede gli scali impegnati sia in presenza che in modalità virtuale nella promozione dei rapporti con i territori circostanti. Durante il periodo dedicato che per il 2021 durerà un mese, nei vari porti si terranno eventi, webinar, mostre e tanto altro ancora per far conoscere quanto possibile le attività portuali alle persone che vivono intorno agli scali.

Pubblicato da COM il: 9/9/2021 h 15:20 - Riproduzione riservata