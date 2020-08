Al via la campagna #latuamigliorevacanza su iniziativa del comparto turismo all’aria aperta. Promuove la rivista Pleinair

(FERPRESS) – Roma, 10 AGO – Al via la campagna #latuamigliorevacanza. La campagna social di comunicazione è frutto della collaborazione fra alcuni primari stakeholder del comparto del turismo all’aria aperta: APC-Associazione Produttori Caravan e Camper, che riunisce e rappresenta le aziende produttrici italiane ed estere del comparto caravanning, Assocamp, che riunisce i rivenditori di veicoli e attrezzature per il turismo all’aria aperta, Assocamping-Confesercenti, Associazione nazionale delle strutture ricettive turistiche all’aria aperta e FAITA-FederCamping, organizzazione di tutela degli interessi delle imprese che gestiscono i campeggi ed i villaggi turistici italiani. A coordinarla la storica rivista PLEINAIR e la community di viaggiatori PLEINAIRCLUB.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di risvegliare l’attenzione di nuove fasce di utenza verso la vacanza in camper e caravan e verso le strutture turistico-ricettive all’aria aperta, nella consapevolezza che questa modalità è in grado di assicurare non solo la qualità dell’esperienza ma anche la sicurezza e il distanziamento sociale. Non a caso negli ultimi tempi la vacanza all’aria aperta è stata oggetto di un’attenzione mediatica senza precedenti.

Cogliendo in modo costruttivo questa occasione, i settori della produzione e vendita del veicolo ricreazionale e quello della ricettività all’aria aperta hanno sentito l’esigenza di avviare un dialogo e programmare un’agenda di azioni concrete.

Targhetizzata su specifiche fasce di utenza, la campagna social #latuamigliorevacanza si concretizza in un messaggio video che fa leva sulla necessità di recuperare un rapporto sano con la vita en plein air, emerso ancora più forte dopo i mesi di quarantena. Il video è inserito in un piano di comunicazione articolato che prevede una campagna multi-channel sulle piattaforme Google AdS, facebook, YouTube, Instagram. Il tutto supportato dal sito www.latuamigliorevacanza.it che andrà via via implementandosi con contenuti che evidenzino le specifiche aree di interesse dei partner.

Che si parli di una vacanza in camper o in caravan, in tenda o in glamping, in bungalow o in casa mobile, in un campeggio spartano o a 5 stelle, il motto resta sempre e comunque: la vacanza all’aria aperta è la vacanza da vivere, è #LATUAMIGLIOREVACANZA.

Gli obiettivi del Tavolo per la promozione del turismo all’aria aperta non finiscono qui. Fra i punti del programma vi sono la ricerca di un confronto con le istituzioni capace di donare al settore pari dignità rispetto alle altre forme di turismo e la volontà di mettere a punto un programma di azioni a medio e lungo termine che rafforzi l’immagine congiunta del comparto.

Pubblicato da AAR il: 10/8/2020 h 16:43 - Riproduzione riservata