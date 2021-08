Al via la campagna abbonamenti APAM 2021/2022. Dal 26 agosto via al rinnovo

(FERPRESS) – Mantova, 25 AGO – Prende il via la nuova campagna abbonamenti APAM 2020/2021: a partire dal 26 agosto sarà possibile acquistare il proprio abbonamento al trasporto pubblico.

La nuova campagna abbonamenti APAM vuole riportare normalità nel mondo degli studenti tramite il rinnovo dell’abbonamento – che, normalmente, è il primo passo verso il ritorno a scuola – e l’uso del trasporto pubblico.