Al via la “Call for Ideas” di Aeroporti di Roma dedicata all’innovazione per il primo incubatore di start up

(FERPRESS) – Roma, 29 SET – Aeroporti di Roma continua il suo percorso verso una strategia sempre più orientata alla valorizzazione dell’Open Innovation, attraverso il lancio della sua prima “Call for Ideas”, in partnership con Plug and Play Tech Center, la prima piattaforma globale di innovazione che unisce startup ed aziende pronte a collaborare per innovare le rispettive industrie, tra cui quella aeroportuale , e LVenture Group, holding di partecipazioni quotata che investe in startup digitali e ne accelera il processo di sviluppo dal prototipo al mercato.

Da oggi, fino al 15 novembre, le start-up di tutto il mondo sono invitate a proporre, in italiano o in inglese, idee e progetti per ridefinire la fruizione dell’infrastruttura aeroportuale da parte dei passeggeri, essenziale specialmente alla luce dei cambiamenti radicali avvenuti nel corso della crisi pandemica.

