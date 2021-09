Al via il Tunnel del Tempo, la Caccia al tesoro di Rete Tre in collaborazione con FFS

(FERPRESS) – Roma, 3 SET – Per celebrare l’apertura della galleria di base del Monte Ceneri e l’entrata in vigore dell’orario 2021, RSI e FFS organizzano una nuova Caccia al tesoro di Rete Tre dal titolo «Tunnel del tempo». Sabato, 4 settembre, 100 squadre composte da 350 persone prenderanno parte a questo evento per risolvere enigmi e, raccogliendo indizi, conquistare il primo premio. Un’occasione ideale per festeggiare insieme la rivoluzione del trasporto pubblico regionale, sempre più rapido e sostenibile.

Pubblicato da COM il: 3/9/2021 h 11:37 - Riproduzione riservata