Al via i lavori per il primo BOMBARDIER INNOVIA APM per l’aeroporto internazionale di Hong Kong

(FERPRESS) – Roma, 12 GEN – Bombardier Transportation ha tenuto oggi una cerimonia per lanciare l’assemblaggio del primo veicolo BOMBARDIER INNOVIA Automated People Mover (APM) per l’Aeroporto Internazionale di Hong Kong (HKIA) presso il sito della joint venture CRRC Puzhen Bombardier Transportation Systems Limited (PBTS). Bombardier possiede il 50 per cento delle azioni di PBTS, che è consolidata dal partner di Bombardier Transportation CRRC Nanjing Puzhen Co., Limited.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 12/1/2021 h 11:02 - Riproduzione riservata