Al via Atm Uncovered:  cinque puntate di circa 10 minuti ciascuna per raccontare i dietro le quinte di chi da 90 anni fa muovere Milano

(FERPRESS) – Milano, 5 NOV – Tre, due, uno … Ciak, si gira! Partono le riprese di “Atm Uncovered”, la mini serie sulla mobilità meneghina. Quest’anno l’Azienda “apre le porte” dei suoi depositi ai cittadini con cinque puntate di circa 10 minuti ciascuna per raccontare i dietro le quinte di chi da 90 anni fa muovere Milano.

