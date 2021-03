Al via a Barcellona i test del progetto europeo ASSURED per interoperabilità tra autobus elettrici e caricabatterie

(FERPRESS) – Roma, 18 MAR – Si è svolto oggi l’atto virtuale di presentazione dell’inizio dei test a Barcellona del progetto ASSURED, che promuove l’elettrificazione dei veicoli commerciali urbani attraverso soluzioni innovative di ricarica rapida che consentono di progredire verso la standardizzazione e l’interoperabilità delle flotte elettriche. Si tratta di un’iniziativa cofinanziata dalla Commissione Europea, coordinata dalla Libera Università di Bruxelles e guidata dall’Unione Internazionale dei Trasporti Pubblici (UITP) nel campo degli autobus elettrici.

