“Al TPL mancano 800 milioni, ma il Covid porti anche la riforma”. Intervista al presidente di AGENS, Arrigo Giana

(FERPRESS) – Roma, 14 GEN – Arrigo Giana è presidente di AGENS, l’Agenzia Confederale dei Trasporti e dei Servizi, ma è anche direttore generale di ATM, l’azienda dei trasporti milanese, leader nel settore dei trasporti urbani e che, prima del Covid, inanellava record su record anche sul numero dei passeggeri.

Nell’audizione in Commissione Trasporti alla Camera, AGENS – insieme ad ASSTRA ed ANAV – ha fotografato la situazione del settore.

Che è oggettivamente preoccupante, ed è espressa da poche cifre. Da un punto di vista economico, noi nel primo lockdown di primavera abbiamo avuto un calo degli introiti del 90-95%; nel periodo estivo c’è stata una piccola ripresa portando il livello degli introiti al 60-65% dell’epoca pre-Covid, ma ora registriamo una nuova ricaduta e livelli attestati più o meno al 30-35%.

Come spiega il documento, il TPL perde oltre 2 miliardi di euro su base annua per la mancata vendita dei titoli di viaggio, il governo finora ha stanziato circa 1 miliardo e 37 milioni di euro che ci sono stato trasferiti o che devono essere trasferiti, ma all’equilibrio del settore mancano comunque circa 800 milioni, che ci aspettiamo vengano stanziati nel prossimo decreto Ristori.

Ovviamente, la stima tiene conto degli eventuali risparmi che le aziende hanno ottenuto con l’adozione della cassa integrazione (per chi ha fatto ricorso a questo strumento) o altri provvedimenti gestionali, ma sconta comunque le maggiori spese sostenute dalle aziende per i processi di sanificazione o l’adozione dei provvedimenti di sicurezza sanitaria, e via dicendo.

Dall’altra parte, è noto che il settore ha una struttura dei costi estremamente rigida, che va molto al di là dei coefficienti di riempimento previsti dai vari decreti, prima attestati al 75% e ora portati al 50%.

La realtà è che il TPL ha garantito il trasporto anche semmai di quell’unico lavoratore che poteva e doveva circolare nelle fasi più dure del lockdown; e muovere un mezzo o far funzionare le metropolitane ha i suoi costi incomprimibili, evidenti a tutti. In ogni caso, con gli 800 milioni che sono stati promessi dovremmo chiudere la partita del 2020, ma poi si apre la partita del 2021 e vedremo come evolverà la situazione, sperando soprattutto nelle attese dei vaccini. Prevedibilmente, ci sarà ancora un primo semestre di sofferenza, e – sperabilmente – una ripresa a partire dal secondo.

