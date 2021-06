Al consorzio guidato da Alstom-Bombardier il progetto ferroviario Tren Maya in Messico

(FERPRESS) – Roma, 16 GIU – Il consorzio composto da Alstom Transport Mexico, Bombardier Transportation México, Gami Ingeniería e Instalaciones e Construcciones Urales Procesos Industriales, fornirà la Tren Maya del Messico, un progetto ferroviario interurbano su larga scala destinato a trasformare la mobilità sostenibile nel Paese. Il valore totale del contratto è di circa 1,3 miliardi di euro (oltre 31 miliardi di dollari americani). La quota per Alstom-Bombardier ammonta a quasi 1 miliardo di euro.

