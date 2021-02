Airports Council international: l’aeroporto di Roma rivela risultati importanti per i voli con test COVID-19

(FERPRESS) – Roma, 2 FEB – In un webinar organizzato oggi da ACI EUROPE, Aeroporti di Roma ha presentato gli impressionanti risultati dei voli COVID-19 condotti presso l’aeroporto di Roma-Fiumicino. Le prove si svolgono dall’8 dicembre, in partnership con Alitalia e Delta Airlines e in stretta collaborazione e con il supporto delle autorità italiane e statunitensi.

Il webinar si è svolto mentre l’UE sta ulteriormente restringendo le restrizioni di viaggio in risposta alle nuove varianti COVID-19 e ai significativi ritardi nell’introduzione della vaccinazione in tutto il blocco. Ciò si traduce in un divieto totale di viaggi non essenziali sia all’interno della maggior parte dell’UE che all’esterno, con test in combinazione con le quarantene – e applicati senza armonizzazione – che diventano essenzialmente la base di riferimento per i viaggi internazionali essenziali.

Preparando la scena per l’evento, Olivier Jankovec, Direttore generale di ACI EUROPE ha avvertito che la grave carenza di dosi di vaccinazione nell’UE e i conseguenti ritardi nei programmi di vaccinazione di massa negli Stati dell’UE avranno conseguenze disastrose per aeroporti, compagnie aeree e turismo:

“Gli aeroporti hanno sostanzialmente cancellato i prossimi mesi, ma hanno un disperato bisogno di vedere una ripresa del traffico passeggeri entro l’estate. Con la campagna di vaccinazione in tutta l’UE allo sbando, questo viene ora messo in discussione. Rischiamo di vedere severe restrizioni e divieti sui viaggi che restano in vigore oltre l’estate, anche per i viaggi intraeuropei “.

Jankovec si è affrettato a evidenziare 2 conseguenze:

L’urgente necessità di un maggiore sostegno finanziario per consentire agli aeroporti di resistere ai prossimi mesi.

La necessità per l’UE di collaborare con i settori dell’aviazione e del turismo per tracciare la via d’uscita dai divieti di viaggio e da altre rigide restrizioni verso condizioni di viaggio altrettanto efficaci ma meno dannose.

Jankovec ha affermato: “Passare dagli attuali divieti di viaggio e altre severe restrizioni a un regime in evoluzione delle condizioni di viaggio, che consente il graduale ripristino della libera circolazione delle persone, significa salvare vite e mezzi di sussistenza. Ciò ovviamente richiede una maggiore visibilità sulla misura in cui le nuove varianti COVID-19 sono presenti in Europa e sulla misura in cui potrebbero già guidare la trasmissione comunitaria. Questo, insieme a una maggiore prevedibilità e visibilità sull’introduzione della vaccinazione, dovrebbe consentirci di vedere come possiamo andare avanti sulla base di appropriate valutazioni del rischio e approcci basati sui dati “.

Testare i viaggiatori aerei è destinato a essere una parte importante di questa equazione. I test pilota condotti da Aeroporti di Roma sulle rotte Roma-Fiumicino-New York-JFK e Roma-Fiumicino-Atlanta hanno dato risultati rassicuranti e incoraggianti. Confermano le valutazioni precedenti secondo cui i rischi di trasmissione e importazione coinvolti con i viaggi aerei possono essere controllati e mitigati attraverso test.

I risultati principali mostrano che durante la fase di prova, solo 5 passeggeri su 3.824 si sono dimostrati positivi al COVID-19, un tasso di positività complessivo di appena lo 0,13% . Queste cifre mostrano quindi che questi voli COVID-19 testati non hanno avuto alcun impatto sulla prevalenza del virus in Italia, indicando che i test per i viaggi aerei sono un’efficace misura di controllo del rischio senza la necessità di ricorrere a quarantene. I risultati completi dello studio sono disponibili qui .

Marco Troncone, Amministratore Delegato Aeroporti di Roma, ha commentato : “Gli ottimi risultati finora ottenuti dalla sperimentazione sui voli Covid-Tested condotta da Aeroporti di Roma confermano l’ efficacia sanitaria del protocollo: grazie infatti ad un controllo pre-partenza su 100 % dei passeggeri, consente una riduzione radicale del rischio di importazione di virus, in particolare in alternativa alla misura dell’isolamento basato sulla fiducia.

“Il protocollo che stiamo sperimentando, incentrato sulla realizzazione di ‘corridoi puliti’ internazionali, si sta rivelando pienamente idoneo a supportare in massima sicurezza il tanto atteso recupero del traffico aereo e il rilancio della connettività internazionale. Per questo motivo stiamo lavorando per ottenere un’estensione della fase sperimentale oltre la scadenza del 15 febbraio e per coinvolgere più compagnie aeree, aeroporti e istituzioni per promuovere protocolli efficaci, sostenibili e omogenei in tutta Europa .

“Aeroporti di Roma sta lavorando anche per implementare un’efficace digitalizzazione dei processi. Stiamo sviluppando un Travel Health Portal e implementando soluzioni di pass sanitari che possono aiutare a garantire una gestione comoda e affidabile dei certificati di negatività prima della partenza e consentire un valido supporto per la tracciabilità dei contatti “.

Pubblicato da GR il: 2/2/2021 h 12:01 - Riproduzione riservata