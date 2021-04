airBaltic lancia nuovo volo di linea dal 4 giugno 2021 che collegherà Napoli a Riga con due frequenze settimanali

(FERPRESS) – Napoli, 9 APR – La compagnia aerea lettone airBaltic lancia il nuovo volo di linea, operativo dal 4 giugno 2021, che collegherà Napoli con la capitale della Lettonia con due frequenze settimanali.

