Air Italy: Solinas, vicini ai lavoratori, sforzo unitario nel confronto con il Governo

(FERPRESS) – Cagliari, 18 NOV – Quella di Air Italy deve essere considerata dal Governo come una vertenza nazionale, che impegni lo Stato con gli stessi strumenti utilizzati per Alitalia nel difficile passaggio ad Ita.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it