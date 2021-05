Air Italy: Mura (Pd), salvezza nella mani di Giorgetti. Convochi tavolo di crisi

(FERPRESS) – Roma, 11 MAG – “La speranza di salvare i posti di lavoro di Air Italy è nelle mani del ministro Giorgetti, al quale chiediamo di convocare a Roma un tavolo di crisi, assieme alla Regione e a tutti i soggetti coinvolti, a partire dai liquidatori. Solo l’intervento determinato del Mise può cambiare le sorti di una crisi drammatica. Dato che sinora da Giorgetti non sono arrivati segnali significativi se non di pessimismo, l’auspicio è che anche il presidente Solinas vorrà fare pressione istituzionale su Roma”. Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), unendosi alle segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, che hanno chiesto l’apertura al Mise di un tavolo sulla crisi Air Italy.

