Air Italy: Marino (M5S), dopo proroga cassa integrazione un piano industriale per il settore

(FERPRESS) – Roma, 2 LUG – “Grazie al costante impegno del Mise, del Ministero del Lavoro e a un fronte trasversale delle principali forze politiche, si apre uno spiraglio concreto nella difficile situazione di Air Italy”, così in una nota il deputato del MoVimento 5 stelle Nardo Marino in commissione Trasporti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it