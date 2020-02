Air Italy: Malorgio (Filt Cgil), fare presto e garantire la continuità occupazionale

(FERPRESS) – Roma, 20 FEB – “Bisogna fare presto”. Così il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio sull’incontro con la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli su Air Italy, sottolineando che “in ogni caso bisogna lavorare per mettere in campo tutte le misure utili a garanzia dei lavoratori e della continuità occupazionale”.

