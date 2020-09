Air Italy: Filt Cgil, accordo Cigs ottimo risultato. Ora al lavoro su soluzione industriale

(FERPRESS) – Roma, 4 SET – “Un ottimo risultato che sventa il dramma di 1465 licenziamenti, ottenuto dopo una riunione nostop di 12 ore, soprattutto in un contesto molto difficile con una liquidazione aziendale in atto, grazie all’estremo impegno e alla tenacia delle organizzazioni sindacali”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it