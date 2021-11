Air Italy: assessore Lombardia Rizzoli, sospendere i licenziamenti

(FERPRESS) – Milano, 29 NOV – Si è da poco concluso un incontro ministeriale sulla crisi di Air Italy, che prevede il licenziamento di oltre 1.300 lavoratori, di cui oltre 800 impiegati in Lombardia.

“Occorre sospendere i licenziamenti” ha commentato l’assessore a Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli.

