Air France: 7 mld dal governo per sopprimere collegamenti e ridurre così le emissioni di Co2

(FERPRESS) – Roma, 25 GIU – Air France: 7 miliardi dal governo francese per sopprimere collegamenti e ridurre così le emissioni di Co2. È l’accordo stipulato tra il governo francese e la compagnia aerea che si è impegnata a ridurre del 50%, entro il 2024, le emissioni di Co2, cancellando alcune tratte interne dove però esistono altri mezzi di trasporto che riescono a soddisfare la richiesta con meno di due ore e mezzo di viaggio. Lo riporta Italia Oggi in un articolo.

