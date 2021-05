Agrigento: Autolinee Gallo installata palina intelligente al Bivio Gulfa

(FERPPRESS) – Agrigento, 7 MAG – È stata inaugurata stamattina al bivio Gulfa, nel territorio comunale di Santa Margherita Belìce (AG), una palina elettronica intelligente installata dalle Autolinee Gallo, società del gruppo SAIS Trasporti. La palina è stata svelata dal sindaco di Santa Margherita Belice, Francesco Valenti, e dall’amministratore delegato di SAIS Trasporti, Samuela Scelfo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it