Agorà Confetra: Paita, il PNRR ha cancellato il non fare. E’ l’ora delle donne, ma finora non ce n’è nessuna

(FERPRESS) – Roma, 16 NOV – “Il PNRR ha cancellato la cultura del non fare, due-tre anni fa non avremmo potuto fare i discorsi di oggi. Il ministro Giovannini ha assolutamente ragione sul ruolo delle donne: ma nelle recenti nomine delle Autorità di sistema portuali non una donna è riuscita a superare lo ‘sbarramento’, e – in generale – la presenza delle donne è sottostimata quasi ovunque, e ovviamente anche nel settore della logistica”. Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, ha concluso i lavori della quarta edizione della Agorà Confetra con un discorso di forte impegno sulla priorità assoluta oggi costituita dal PNRR.

Pubblicato da RED il: 16/11/2021 h 17:07 - Riproduzione riservata