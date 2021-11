Agorà Confetra: Giovannini, il PNRR è una svolta, ma è solo l’inizio. L’importanza di digitale e donne

(FERPRESS) – Roma, 16 NOV – “Il PNRR e tutte le nuove leggi che lo accompagnano sono una svolta importantissima, ma è solo la base di partenza, e le premesse in Italia sono buone perché qualcosa sta effettivamente cambiando”. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, è intervenuto alla Agorà di Confetra, raccogliendo gli output positivi rispetto a quanto realizzato finora, ma guardando anche a quanto rimane ancora da costruire.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it