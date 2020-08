Agenzie dogane: al via ricognizione dei porti candidati a sperimentare la nuova procedura Smart Terminal che evolverà sdoganamento in mare

(FERPRESS) – Roma, 28 AGO – Con la circolare n. 28/D del 2020, l’Agenzia delle Dogane ha avviato una ricognizione dei porti candidati a sperimentare la nuova procedura Smart Terminal che si pone l’obiettivo di evolvere quanto già ottenuto con la sperimentazione operativa dello sdoganamento in mare, superando le attuali limitazioni riguardanti porti nazionali siti in prossimità.

