Agenzia TPL Brescia: sollecitato programmazione bus sostitutivi in risposta a problemi ferrovia Brescia-Iseo-Edolo

(FERPRESS) – Brescia, 9 OTT – Le segnalazioni di disservizi variamente assortiti (ritardi, affollamento dei treni, difetti di comunicazione verso gli utenti, rivendite sprovviste di titoli di viaggio, obliteratrici fuori uso, ecc.) che con sempre maggior frequenza pervengono ai nostri uffici o troviamo sulle pagine della stampa locale, riguardante la linea Brescia-Iseo-Edolo, richiedono qualche puntualizzazione.

Osserviamo, infine, che una parte dei disagi in Valle Camonica deriva anche dal fatto che ancora oggi non è stata attivata l’integrazione tariffaria tra i vari vettori di trasporto pubblico che vi operano. In tal senso, invitiamo la Regione affinché si adoperi (eventualmente rimuovendo alcune rigidità del Regolamento tariffario regionale) per favorire almeno la definizione di un accordo commerciale tra le Società Trenord e FNMA che permetta agli utenti di usare gli stessi titoli di viaggio sulle linee gestite dalla rispettive Società e dagli altri Operatori presenti in quell’importante area del territorio provinciale. L’Agenzia è pronta a fare la sua parte.

Pubblicato da COM il: 9/10/2020 h 13:43 - Riproduzione riservata