Agenzia TPL Brescia: Provincia di Brescia azzera il proprio stanziamento per il TPL di Brescia

(FERPRESS) – Brescia, 30 GIU – “Con riferimento a richieste di chiarimento, confermo che nell’Assemblea odierna dell’Agenzia del TPL di Brescia, la Provincia di Brescia ha ufficialmente comunicato che la somma a Bilancio di circa 2 milioni di euro prevista a supporto dei servizi di trasporto pubblico nel bacino di Brescia, non risulta più disponibile a seguito di difficoltà incontrate dalla Provincia stessa”.

