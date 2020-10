Agenzia TPL Brescia: bene circolare ministero Istruzione su orari scuole. Ora concentrarsi su reperimento risorse TPL

(FERPRESS) – Brescia, 20 OTT – Con riferimento al DPCM del 18.09.2020 che disponeva per le scuole “che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00” una “circolare” di chiarimento da parte del Capo del “Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione”, dott. Marco Bruschi, del Ministero dell’Istruzione chiarisce che tale disposizione “non dispone in maniera perentoria di modificare l’entrata in assenza di dichiarati stati di criticità o di pericolo”. Ed aggiunge che “dove le situazioni territoriali hanno mostrato di funzionare, nulla ha la necessità di essere al momento cambiato”. Va bene così: chiarimento o cambiamento, che dir si voglia, è di per sé un fatto positivo che ha accolto le proposte di Brescia e di numerose Agenzia del TPL.

20/10/2020