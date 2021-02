Agenzia TPL Brescia: 14° report di monitoraggio su andamento servizio di TPL extraurbano

(FERPRESS) – Brescia, 2 FEB – L’Ufficio Tecnico dell’Agenzia del TPL di Brescia ha predisposto il Report (n. 14) in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, Arriva Italia-SIA, Brescia Trasporti e le altre aziende interessate e riguardanti in particolare il Trasporto Pubblico extraurbano sulla base degli indirizzi a suo tempo definiti dal Web Team della Prefettura di Brescia e recepiti nel Piano Operativo concordato il 15 dicembre 2020.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it