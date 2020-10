Agenzia Dogane, AdSP Mar Ionio e Cnr siglano accordo per realizzare laboratorio scientifico merceologico del porto di Taranto

(FERPRESS) – Taranto, 27 OTT – Siglato ieri un importante accordo di collaborazione tra il Direttore Generale di ADM, Marcello Minenna, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (AdsP MI), Sergio Prete, e il Presidente del CNR, Massimo Inguscio, per la realizzazione del Laboratorio Scientifico Merceologico del Porto di Taranto (LaMPoT).

